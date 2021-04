Marché mondial de la technologie des salles blanches – Taille, part, analyse et prévisions (2018-2024)

La technologie des salles blanches est utilisée pour créer un espace confiné donné avec une contamination particulaire réduite tout en maintenant d’autres paramètres environnementaux de température, pression et humidité. Ceux-ci sont utilisés par les industries pour débarrasser leurs produits des effets néfastes des petites particules au cours de leur processus de fabrication. Le marché mondial de la technologie des salles blanches était projeté à 3 602,5 millions USD en 2017. Le marché des technologies des salles blanches est segmenté en produits, construction, utilisateur final et géographie. Parmi les catégories de produits disponibles, les consommables sont en tête du marché mondial de la technologie des salles blanches en 2017.

Dynamique de l’industrie

Moteurs de croissance

La demande croissante de produits pour salles blanches à la pointe de la technologie, avec la préférence croissante de l’industrie pour les produits certifiés, sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial de la technologie des salles blanches. L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, en particulier dans les économies en développement, nécessite l’adoption de la technologie des salles blanches, qui devrait stimuler la croissance du marché à l’avenir. De plus, la croissance des produits pharmaceutiques stérilisés et l’augmentation de la demande de solutions technologiques pour salles blanches dans diverses pratiques industrielles sont des facteurs qui stimuleront la croissance du marché.

Le respect des réglementations gouvernementales strictes en matière de solutions technologiques pour salles blanches est un autre moteur de la croissance du marché. Les acteurs clés afin de répondre aux exigences variées de leur clientèle diversifiée, proposent des solutions personnalisées de salles blanches, qui offrent de nombreuses opportunités aux fabricants d’élargir leur clientèle et favorisent également la croissance industrielle, à l’échelle mondiale.

Aperçu géographique

Le marché nord-américain de la technologie des salles blanches détenait la plus grande part de 38,4% en 2017, principalement en raison de facteurs tels que l’augmentation du taux d’adoption des solutions technologiques pour salles blanches, la conformité aux réglementations gouvernementales pour les salles blanches, la présence de plusieurs acteurs majeurs dans la région.

En outre, les produits technologiques pour salles blanches devraient connaître la plus forte demande en Asie-Pacifique, au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’augmentation des installations de recherche et développement dans plusieurs secteurs industriels et l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses devraient stimuler la croissance du marché régional de la technologie des salles blanches. En outre, l’initiative gouvernementale visant à développer et à entretenir les infrastructures de santé en augmentant les dépenses de santé en pourcentage du PIB est également un moteur de la croissance du marché de la technologie des salles blanches en Asie-Pacifique.

Perspicacité concurrentielle

Clean Air Products Inc. a lancé ses salles blanches modulaires à cloison dure en acier inoxydable CAP-583. Le nouveau système modulaire de salle blanche a des portes en acier inoxydable et des cadres sont intégrés dans les panneaux muraux et toutes les portes ont des charnières approuvées par la National Sanitation Foundation (NSF) pour un nettoyage facile. Le système modulaire est disponible dans une variété de tailles modulaires et peut être personnalisé en fonction de l’application.

En mars 2018, William Hughes Group, après son acquisition de la société de nettoyage par ultrasons AC Services en 2015, a installé une salle blanche de 80 m² de haute spécification classée en classe 7 conformément à la norme ISO 14644-1. Le nettoyage par ultrasons peut être utilisé par les entreprises pour sous-traiter ses besoins de nettoyage pour les industries aérospatiale et hydraulique, défense, nucléaire, médicale, électronique et pétrolière et gazière.

De même, d’autres acteurs majeurs du marché mondial de la technologie des salles blanches fournissent des solutions personnalisées à toutes les organisations.

Les principaux acteurs du marché mondial de la technologie des salles blanches comprennent EI du Pont de Nemours and Company, M + W Group GmbH, Illinois Tool Works Inc., Ardmac Ltd., Kimberly-Clark Corporation, Azbil Corporation, Taikisha Ltd., Clean Air Products Inc. et Groupe Alpiq.

